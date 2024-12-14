وسام أبو علي: "المشاركة في كأس العالم حلم تحقق لبعض اللاعبين"

كتبت-هند عواد:

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للقاءات "إنتركونتيننتال".

وقال وسام أبو علي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": "على المستوى الشخصي، أمضيت تسعة أشهر رائعة للغاية في الأهلي، وسجلت الكثير من الأهداف، كما سارت المباراة الأخيرة ضد العين بشكل جيد للغاية بالنسبة للفريق، لذا، فقد حصلنا الثقة، ومنحتنا المباراة شعورًا جيدًا، بالنسبة لنا جميعًا، نحن نأمل أن يدعمنا الكثير من المشجعين في الملعب، لقد شاهدنا باتشوكا، إنه فريق رائعا، ونكن له كل الاحترام، ولكن نأمل أن نصل إلى النهائي".

وأضاف: "المشاركة في هذه البطولة تعني الكثير للنادي، إنها بطولة كبيرة، وذات قيمة لكل لاعب على حدة، ولكن أيضًا كنادي، وللجماهير، إنها حلم كبير، أن نكون على بعد مباراة واحدة من النهائي هو أمر تاريخي للجميع".

وأتم تصريحاته: "النزول إلى أرض الملعب للمشاركة في كأس العالم، أنه سيكون أمرًا رائعًا للغاية، إنه حلم تحقق لبعض اللاعبين أن يكونوا على هذا المسرح الكبير، أعلم أن البعض كانوا هناك من قبل، ولكن إذا نظرت إلى الفريق بأكمله، فهناك الكثير من المتعطشين لرؤية هذه المواعيد الكبرى، والملاعب، والجماهير وبالطبع المباريات التاريخية، لذلك سيكون الأمر مذهلاً".

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