أحدهم أمام الزمالك.. 3 مواجهات نارية للنادي الأهلي في مختلف الألعاب اليوم السبت

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم السبت 14 ديسمبر، 3 مواجهات نارية للنادي الأهلي في مختلف الألعاب، أبرزهم نصف نهائي كأس إنتركونتننتال.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة على صالة برج العرب.

وفي المواجهة الأهم، يواجه المارد الأحمر منافسه باتشوكا المكسيكي على "كأس التحدي"، بنصف نهائي الإنتركونينتال في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويختتم النادي الأهلي مواجهاته النارية، بلقاء ضد داكار السنغالي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة سيدات في الساعة الثامنة مساء.