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أحدهم أمام الزمالك.. 3 مواجهات نارية للنادي الأهلي في مختلف الألعاب اليوم السبت

10:00 ص السبت 14 ديسمبر 2024
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    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    الأهلي لكرة السلة
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    الأهلي ضد الزمالك لكرة السلة
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
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    مران النادي الأهلي
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    لاعبي الأهلي
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    الجهاز الفني للأهلي
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    المران الجماعي للأهلي
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    بعثة الأهلي في مطار القاهرة
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    بعثة الاهلي
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    الخطيب مع لاعبي الأهلي
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كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم السبت 14 ديسمبر، 3 مواجهات نارية للنادي الأهلي في مختلف الألعاب، أبرزهم نصف نهائي كأس إنتركونتننتال.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة على صالة برج العرب.

وفي المواجهة الأهم، يواجه المارد الأحمر منافسه باتشوكا المكسيكي على "كأس التحدي"، بنصف نهائي الإنتركونينتال في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويختتم النادي الأهلي مواجهاته النارية، بلقاء ضد داكار السنغالي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة سيدات في الساعة الثامنة مساء.

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