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موعد مباراة الأهلي وباتشوكا والقناة الناقلة والمعلق

08:00 ص السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي يوم غد السبت على كأس التحدي بكأس إنتر كونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتُنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 2 أو من خلال تطبيقي TOD TV و beIN Connect.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري

يذكر أن الأهلي قد فاز بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بعد فوزه على نظيره العين الإماراتي (3-0) خلال المباراة التي جمعتهما في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

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