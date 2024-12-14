"وسام أبو علي يقود الهجوم".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام باتشوكا بكأس التحدي

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي في الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي:

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية.

خط الوسط المتقدم: طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، حسين الشحات.

المهاجم: وسام أبو علي.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

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