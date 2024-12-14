"أبرزها الأهلي وليفربول".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت 14 ديسمبر، العديد من المباريات القوية نستعرضها خلال السطور التالية:

نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

07:00 ـ باتشوكا vs الأهلي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

الدوري الإنجليزي

05:00 ـ أرسنال VS إيفرتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

05:00 ـ ليفربول VS فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ نيوكاسل VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

05:00 ـ وولفرهامبتون VS إيبسويتش تاون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3

07:30 ـ نوتنيجهام فورست VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

دوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ مازيمبي VS يانج أفريكانز ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت HD7.

03:00 ـ أس مانيما يونيون VS الجيش الملكي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.

06:00 ـ استاد أبيدجان VS أورلاندو بايرتس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 7 HD.

09:00 ـ الترجي VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7

09:00 ـ مولودية الجزائر VS الهلال السوداني ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6

الدوري الإسباني

03:00 ـ إسبانيول VS أوساسونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

05:15 ـ مايوركا VS جيرونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

07:30 ـ إشبيلية VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ رايو فاييكانو VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

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