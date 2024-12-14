"أبرزها الأهلي وليفربول".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
يقام اليوم السبت 14 ديسمبر، العديد من المباريات القوية نستعرضها خلال السطور التالية:
نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال
07:00 ـ باتشوكا vs الأهلي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.
الدوري الإنجليزي
05:00 ـ أرسنال VS إيفرتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1
05:00 ـ ليفربول VS فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.
05:00 ـ نيوكاسل VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
05:00 ـ وولفرهامبتون VS إيبسويتش تاون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3
07:30 ـ نوتنيجهام فورست VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
دوري أبطال أفريقيا
03:00 ـ مازيمبي VS يانج أفريكانز ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت HD7.
03:00 ـ أس مانيما يونيون VS الجيش الملكي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.
06:00 ـ استاد أبيدجان VS أورلاندو بايرتس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 7 HD.
09:00 ـ الترجي VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7
09:00 ـ مولودية الجزائر VS الهلال السوداني ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6
الدوري الإسباني
03:00 ـ إسبانيول VS أوساسونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
05:15 ـ مايوركا VS جيرونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
07:30 ـ إشبيلية VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD
10:00 ـ رايو فاييكانو VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
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