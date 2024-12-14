لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

- -
19:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

فولهام

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق يكشف لمصراوي التشكيل الأقرب للفريق في مواجهة باتشوكا

12:21 ص السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمود أبو الدهب
  • عرض 15 صورة
    محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي السابق
  • عرض 15 صورة
    محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة يزور مران الأهلي 2
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة يزور مران الأهلي 1
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة يزور مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    جماهير النادي الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    حمدي فتحي يشارك متابعيه بصورة من زيارته لبعثة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه في زيارة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 15 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    وصول بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا (23)
  • عرض 15 صورة
    وصول بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا (24)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف محمود أبو الدهب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيل الأقرب للنادي الأهلي، في مواجهة فريق باتشوكا المكسيكي اليوم، بمباراة باتشوكا المكسيكي، ضمن منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "أفضل عدم وجود تغييرات في مراكز اللاعبين، أتمنى مشاركة أكرم توفيق في وسط الملعب ولعب عمر كمال ظهير أيمن، خاصة وأن الثنائي ظهرا بشكل جيد في مباراة أورلاندو بيراتس الأخير بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب مميز ولكن أتمنى أن يلعب بشكل جماعي مع الفريق، خاصة وأنه يمتلك الكثير من الحلول التي تساعد الفريق".

وتابع: "جميع اللاعبين الذين سافروا مع الفريق إلى قطر، لديهم فرصة للمشاركة في المباراة، لأنه من الممكن أن يحدث تغييرات".

وعن تشكيل الأهلي الأقرب في اللقاء، قال: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، خط الوسط، أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور، وفيس الهجوم، حسين الشحات،، سام أبو علي وطاهر محمد".

واختتم: "أتمنى عدم قيام كولر بأي مفاجأت في التشكيل أمام باتشوكا، خاصة وأن الأهلي سيقابل فريق قوي تمكن من الفوز على بطل أمريكا الجنوبية بثلاثية، لذلك يجب العمل على إغلاق المساحات أمامهم".

ويلاقي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

أقرأ أيضاً:

"فريق مميز".. سامي قمصان يتحدث عن مواجهة الأهلي وباتشوكا في مباراة التحدي

وعد بشرط.. تعليمات مشددة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي وباتشوكا موعد مباراة الأهلي اليوم بطولة الإنتركونتيننتال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
إسرائيل تشن غارات على محيط دمشق وأنباء عن انفجار قوي