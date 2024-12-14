نجم الأهلي السابق يكشف لمصراوي التشكيل الأقرب للفريق في مواجهة باتشوكا

كتب - يوسف محمد:

كشف محمود أبو الدهب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيل الأقرب للنادي الأهلي، في مواجهة فريق باتشوكا المكسيكي اليوم، بمباراة باتشوكا المكسيكي، ضمن منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "أفضل عدم وجود تغييرات في مراكز اللاعبين، أتمنى مشاركة أكرم توفيق في وسط الملعب ولعب عمر كمال ظهير أيمن، خاصة وأن الثنائي ظهرا بشكل جيد في مباراة أورلاندو بيراتس الأخير بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب مميز ولكن أتمنى أن يلعب بشكل جماعي مع الفريق، خاصة وأنه يمتلك الكثير من الحلول التي تساعد الفريق".

وتابع: "جميع اللاعبين الذين سافروا مع الفريق إلى قطر، لديهم فرصة للمشاركة في المباراة، لأنه من الممكن أن يحدث تغييرات".

وعن تشكيل الأهلي الأقرب في اللقاء، قال: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، خط الوسط، أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور، وفيس الهجوم، حسين الشحات،، سام أبو علي وطاهر محمد".

واختتم: "أتمنى عدم قيام كولر بأي مفاجأت في التشكيل أمام باتشوكا، خاصة وأن الأهلي سيقابل فريق قوي تمكن من الفوز على بطل أمريكا الجنوبية بثلاثية، لذلك يجب العمل على إغلاق المساحات أمامهم".

ويلاقي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

أقرأ أيضاً:

"فريق مميز".. سامي قمصان يتحدث عن مواجهة الأهلي وباتشوكا في مباراة التحدي

وعد بشرط.. تعليمات مشددة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا