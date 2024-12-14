لفتة رائعة من لاعب الزمالك مع فريق طفولته

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كشف رئيس نادي بني عبيد الرياضي، مكرم رضوان، عن لفتة رائعة قام بها لاعب الزمالك محمد عاطف مع قطاع الناشئين لديهم.

وتوجه رضوان نيابة عن مجلس إدارة ناديه، بحسب بيان رسمي صادر مساء الأربعاء، للاعب صاحب الـ 23 عاماً بعدما دعم فريق ٢٠١٠ بناشئي نادي بني عبيد ـ نادي طفولته ـ وتبرعه بطقم ملابس كامل للفريق.

وأضاف رضوان:"نشكر عاطف على الدعم المستمر المادي والمعنوي لهم في لفتة طيبة من نجم كبير".

وأتم رئيس نادي بني عبيد إلى أن ذلك جاء ذلك في إطار حرصهم الدائم على الحفاظ على العلاقه الطيبة مع كل أبنائهم النجوم.

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