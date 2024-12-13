"يتعلق برونالدو".. أحمد شوبير يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - يوسف محمد:

أثار أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، حالة واسعة من الجدل، بعد نشره صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل تداول اسمه للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقميص مانشستر يونايتد.

وخرجت الكثير من التقارير، التي تشير إلى إمكانية انضمام رونالدو إلى النادي الأهلي للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، أوقعت النادي الأهلي، في المجموعة الأولى رفقة كلاً من: "بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي".

ويذكر أن الأهلي، يستعد لملاقاة فريق باتشوكا المكسيكي غداً، في مباراة كأس التحدي، ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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