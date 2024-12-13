محمود أبو الدهب لمصراوي: الأهلي دائماً عند حسن ظن جماهيره في المباريات الكبيرة

كتب - يوسف محمد:

علق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مباراة المارد الأحمر أمام نظيره باتشوكا المكسيكي غداً، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

أكد وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتمنى ظهور الأهلي بمستوى مميز أمام باتشوكا غداً، الأهلي دائماً يكون عند حسن ظن جماهيره في المباريات الكبيرة والمصيرية".

وأضاف: "لاعبو النادي الأهلي لديهم فرصة كبيرة جداً، لتسويق أنفسهم بشكل عالمي، خاصة وأن صعود الفريق إلى نهائي البطولة سيضعه في مواجهة فريق ريال مدريد".

وتابع: "على لاعبي الأهلي التحلي بالهدوء والحفاظ على تركيزهم طوال اللقاء، خاصة وأن الفريق المكسيكي خاض مباراة قوية أمام بطل البرازيلي، لذلك سيكون لديهم إجهاد أكبر من لاعبي الأهلي ولكن لابد أن نلعب بشكل حذر وعدم الاندفاع".

وأكمل: "يجب عدم التفكير في مباراة ريال مدريد حالياً، التركيز في مباراة باتشوكا غداً، إن شاء نفوز باللقاء ونصعد إلى المباراة النهائية وهذا سيكون تاريخ كبير للاعبين والنادي أيضاً".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "فوز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثية دليل على قوة الفريق، لذا سيكون هناك عبء كبير على خط دفاع الأهلي، يجب أن يكون التركيز حاضرا بشكل كبير في اللقاء من لاعبي الأهلي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره باتشوكا المكسيكي غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974" في قطر.

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