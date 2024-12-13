شوبير: افتقد بشدة نبيل الحلفاوي.. والحالة شديدة الحرج ولا نملك سوى الدعاء

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أبدى الإعلامي أحمد شوبير، افتقاده خلال الفترة الجارية لتواجد الفنان نبيل الحلفاوي الذي يمر بوعكة صحية.

وكتب شوبير، عبر صفحته بمنصة فيسبوك اليوم الجمعة:" افتقد بشدة القدير الرائع نبيل الحلفاوى اعلم ان الحاله شديدة الحرج ولا أملك إلا الدعاء والأمل في الله".

وتعرض نبيل الحلفاوي، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية طارئة تم على إثرها نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

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