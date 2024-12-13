لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
21:45

تشيلسي

الدوري المصري

فاركو

1 1
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

شوبير: افتقد بشدة نبيل الحلفاوي.. والحالة شديدة الحرج ولا نملك سوى الدعاء

11:31 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنان نبيل الحلفاوي (1)_2
  • عرض 7 صورة
    الفنان نبيل الحلفاوي (2)_3
  • عرض 7 صورة
    الفنان نبيل الحلفاوي (2)_4
  • عرض 7 صورة
    الفنان نبيل الحلفاوي (3)_5
  • عرض 7 صورة
    الفنان نبيل الحلفاوي في فيلم الطريق إلى ايلات_8
  • عرض 7 صورة
    نبيل الحلفاوي في رأفت الهجان_10
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، افتقاده خلال الفترة الجارية لتواجد الفنان نبيل الحلفاوي الذي يمر بوعكة صحية.

وكتب شوبير، عبر صفحته بمنصة فيسبوك اليوم الجمعة:" افتقد بشدة القدير الرائع نبيل الحلفاوى اعلم ان الحاله شديدة الحرج ولا أملك إلا الدعاء والأمل في الله".

وتعرض نبيل الحلفاوي، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية طارئة تم على إثرها نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس (صور)

نبيل الحلفاوي أحمد شوبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟