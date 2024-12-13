"بجوار الخطيب".. حسن حمدي يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا على كأس التحدي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حرص حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق على حضور مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي.

وخاض فريق الأهلي مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا لقواعد بطولة كأس القارات للأندية.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم غد السبت أمام باتشوكا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

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