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محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس (صور)

11:04 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس
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زار النجم المصري محمد صلاح رفقة زملائه بصفوف ليفربول اليوم الجمعة أحد مستشفيات الأطفال بالمدينة؛ لمساندتهم والاحتفال معهم بأعياد الكريسماس.

وحضر رفقة محمد صلاح عدد من لاعبي فريق ليفربول أبرزهم المدافع فان دايك وحارس المرمى أليسون بيكر بجانب المدير الفني أرني سولت.

ولا تُعد هذه هي الزيارة الأولى لمحمد صلاح فسبق وقام بزيارة للمستشفى ذاتها ألدر هاي في ديسمبر الماضي 2023.

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