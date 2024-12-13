حسام البدري لمصراوي: مباراة باتشوكا صعبة.. ومواجهة ريال مدريد تُحفز لاعبي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أكد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على قدرة الأهلي في تخطي فريق باتشوكا المكسيكي، وتحقيق لقب كأس التحدي والصعود إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويلاقي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

وقال البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة الأهلي أمام باتشوكا غداً، ستكون صعبة للغاية، في ظل الإمكانيات المميزة التي يتمتع بها الفريق المكسيكي".

وأضاف: "الأهلي يدخل مباراة باتشوكا بدوافع كبيرة لتحقيق كأس التحدي، الوصول إلى المباراة النهائية وملاقاة ريال مدريد الإسباني".

وتابع: "مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، في كأس العالم للأندية عام 2008، والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح الفريق المكسيكي، هي دافع كبير للفريق للفوز بالمباراة".

واختتم البدري تصريحاته: "فوز باتشوكا على بوتافوجو البرازيلي، يجب أن تكون حافز للفريق لتحقيق الفوز وحصد لقب كأس التحدي".

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

أقرأ أيضاً:

"فريق مميز".. سامي قمصان يتحدث عن مواجهة الأهلي وباتشوكا في مباراة التحدي

وعد بشرط.. تعليمات مشددة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا