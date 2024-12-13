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قرار مفاجيء من مدرب باتشوكا قبل 24 ساعة من مواجهة الأهلي

10:34 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المدير الفني الأوروجواياني لفريق باتشوكا المكسيكي، جويلرمو ألمادا
  • عرض 7 صورة
    المدير الفني الأوروجواياني لفريق باتشوكا المكسيكي، جويلرمو ألمادا
  • عرض 7 صورة
    المدير الفني الأوروجواياني لفريق باتشوكا المكسيكي، جويلرمو ألمادا
  • عرض 7 صورة
    المدير الفني الأوروجواياني لفريق باتشوكا المكسيكي، جويلرمو ألمادا
  • عرض 7 صورة
    المدير الفني الأوروجواياني لفريق باتشوكا المكسيكي، جويلرمو ألمادا
  • عرض 7 صورة
    المدير الفني الأوروجواياني لفريق باتشوكا المكسيكي، جويلرمو ألمادا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاجأ المدير الفني الأوروجواياني لفريق باتشوكا المكسيكي، جويلرمو ألمادا، متابعي ناديه بقرار مفاجيء عن مسيرته مع الفريق.

وقال ألمادا عبر مقطع فيديو نشرته إذاعة "Carve Deportiva" الأوروجوايانية اليوم الجمعة، إنه أبلغ ملاك النادي بأنه لن يستمر مع الفريق وسيتخذ قراراً آخر.

ونوه المدرب الأوروجواياني إلى أن عقده مستمر مع باتشوكا حتى عام 2026 وعرض عليه ملاك النادي تمديد التعاقد ولكنه أبلغهم بقراره.

فريق باتشوكا سيلتقي عند السابعة من مساء يوم غد السبت بتوقيت القاهرة نظيره الأهلي بملعب ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة على كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

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جويلرمو ألمادا باتشوكا ضد الأهلي الأهلي باتشوكا كأس التحدي كأس إنتركونتيننتال
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