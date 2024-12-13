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"تدريبات خفيفة وشق فني وخططي".. الأهلي يُنهي تحضيراته لمواجهة باتشوكا بكأس التحدي

08:18 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أختتم فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي.

وخاض فريق الأهلي مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا لقواعد بطولة كأس القارات للأندية.

وأجرى لاعبو الفريق عملية إحماء وجزءًا بدنيُّا خفيفًا، قبل تنفيذ الشق الفني والخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم غد السبت أمام باتشوكا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

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الأهلي ضد باتشوكا الأهلي باتشوكا كأس التحدي
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