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"بقيادة مصطفى غربال".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية يصل القاهرة

08:05 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    مصطفى غربال
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    مصطفى غربال من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا
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    الحكم مصطفى غربال
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كتب ـ رامي بشاي:

استقبل مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في مطار القاهرة طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة فريقهم أمام نظيره المصري.

الزمالك يستعد لمواجهة مهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وجاء على رأس الطاقم التحكيمي الجزائري مصطفى غربال كحكم ساحة فيما يعاونه مواطنيه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني فيما سيكون مواطنهم حسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وسيتواجد الحكم السوداني مأمون بشارة كمراقب عام للمباراة فيما سيراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، وسيكون المنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

فريق الزمالك يتصدر قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره المصري.

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