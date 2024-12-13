كيف يُفكر الزمالك لمرحلة ما بعد جوزيه جوميز؟

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مصدر يكشف لمصراوي الموقف النهائي من تعاقد الزمالك مع جروس

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لاصوت يعلو في الزمالك خلال الساعات الجارية فوق صوت التعاقد مع مدير فني خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

جوميز رحلّ عن الزمالك لتولي مهمة تدريب نادي الفتح السعودي الذي أعلن مساء أمس الخميس عبر منصاته التعاقد مع المدرب البرتغالي.

الزمالك يستعد لمواجهة مهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

فريق الزمالك يتصدر قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره المصري.

مجلس إدارة الزمالك استقر على أن يقود أحمد مجدي المدرب المساعد لجوميز مباراة المصري قبل أن يرحلّ هو الآخر لينضم لجهاز المدرب البرتغالي بفريق الفتح السعودي.

وسيضم الجهاز الفني لفريق الزمالك أمام المصري أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، حازم إمام مدرب مساعد وعماد المندوه مدرب الحراس.

ويبحث مسوؤلو الزمالك بالتوازي على مدرب أجنبي لقيادة الفريق في الفترة المقبل؛ حيث تم وضع متوسط 70: 80 ألف دولار كراتب شهري بجانب خبرته بالأجواء الكروية بمصر كشرطين لتقييم الترشيحات الواردة على طاولتهم، حسب ما أكد مصدر مسؤول بالزمالك لمصراوي.

وشهدت الساعات الماضية عرض أكثر من اسم على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك لتدريب الفريق لعل أبرزهم: السويسري كريستيان جروس، البرازيلي ميكالي مدرب منتخب الشباب، البرتغالي كيروش مدرب المنتخب السابق، حسبما أكد المصدر ذاته لمصراوي الذي لم ينكر وجود اسماء أخرى ولكن بحسب وصفه هذه كانت الأسماء الأبرز.

ميكالي

البرازيلي ميكالي مدرب منتخب مصر مواليد 2005 ومدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، كان المرشح الأول لتولي تدريب الزمالك.

ودخل مسؤولو الزمالك، بحسب مصدر في مفاوضات معه لقيادة الفريق ولكن تم التوقف كون الشرط الجزائري بعقده مع اتحاد الكرة كبير بالنسبة لمسؤولي القلعة البيضاء.

جروس

أوضح المصدر أن المدرب السويسري السابق للفريق جروس هو الأكثر حظًا لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن وكلاء عرضوا على جروس في البداية تدريب الزمالك مرة أخرى ورحبّ المدرب السويسري بالأمر ليوافق مسؤولو الزمالك في الدخول معه بمفاوضات رسمية خلال الساعات المقبلة لحسم الأمر أو الانتقال إلى بديل آخر بالقائمة المتواجدة.

صاحب الـ 70 عاماً كان قد درب الزمالك خلال موسم 18/19 قبل الرحيل لتدريب أهلي جدة بالموسم التالي.

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