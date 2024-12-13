مصدر يكشف لمصراوي الموقف النهائي من تعاقد الزمالك مع جروس

كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن الموقف النهائي للمدير الفني السويسري كريستيان جروس من العرض الذي قُدِم له لتدريب فريقهم بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن جروس قد رحبّ بالعودة مرة أخرى لتدريب الزمالك، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستشهد مفاوضات رسمية بين الطرفين لحسم الصفقة.

ونوه المصدر إلى أن المفاوضات كانت قد تمت في البداية عن طريق الوكلاء، وأبدى المدرب السويسري ترحيبه بتولي المسؤولية في الفترة المقبلة

صاحب الـ 70 عاماً كان قد درب الزمالك خلال موسم 18/19 قبل الرحيل لتدريب أهلي جدة بالموسم التالي.

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