أحمد الشناوي: بيراميدز يمتلك الخبرة ليعود من تونس بنتيجة إيجابية أمام الترجي

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، إن مباراتهم أمام مستضيفهم الترجي التونسي لن تكون سهلة.

ويحل فريق بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم غد السبت ضيفًا على نظيره الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:"نعلم أن المباراة ستكون قوية لأن الترجي فريق قوي ومتمرس في إفريقيا ولديه الإمكانيات كما أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره ولكننا جاهزون".

وأشار حارس مرمى بيراميدز إلى أن ناديه رغم كونه حديث العهد إلا أن لاعبيه يمتلكون الخبرات للعودة من تونس بنتيجة إيجابية.

وشدد الشناوي على أن أي لاعب بفريقه سيُشارك بالمباراة سيكون قادرًا على تقديم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لصدارة المجموعة.

وأتم حارس مرمى بيراميدز تصريحاته بالتنويه إلى أنه شاهد أكثر من مباراة لفريق الترجي لذا يعلم جيدًا نقاط قوته وضعفه.

ويتصدر فريق بيراميدز قبل المباراة مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الترجي الوصيف بالرصيد ذاته.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"لدي ثقة كبيرة".. مدرب باتشوكا المكسيكي يتحدث عن مباراة فريقه أمام الأهلي