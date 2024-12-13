الزمالك يستعيد لاعبه قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

كتبت-هند عواد:

انتظم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم على الملعب، ضمن الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي، في الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع حمزة المثلوثي لبرنامج تأهيلي مكثف، خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود إلى مران الفريق اليوم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلاك بولز، في الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب حمزة المثلوثي عن آخر مباراتين للزمالك، ضد غزل المحلة في الدوري المصري وإنيمبا في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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