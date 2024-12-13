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"التركيز على المصري".. أحمد مجدي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

10:47 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

أحمد مجدي من تدريبات الزمالك

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كتبت-هند عواد:

عقد أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل بداية مران اليوم، بحضور حازم إمام المدرب المساعد وعماد المندوه مدرب الحراس، وذلك بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وتحدث أحمد مجدي م اللاعبين على أهمية مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الكونفدرالية الأفريقية، وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط والتركيز على الفترة الحالية وبذل أقصى جهد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

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أحمد مجدي نادي الزمالك جوزيه جوميز الزمالك حازم إمام
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