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إبراهيم عادل: "عرض خيتافي مكنش "كوبري".. وعايز ابقى مميز زي صلاح ومرموش"

10:32 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    احتفال إبراهيم عادل
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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    إبراهيم عادل وتريزيجيه
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    إبراهيم عادل ورمضان صبحي
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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    إبراهيم عادل
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    ابراهيم عادل
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    إبراهيم عادل وعمر مرموش من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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    ابراهيم عادل
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كتب - محمد القرش:

أوضح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إبراهيم عادل، حقيقة أنباء ضغطه على إدارة بيراميدز للانتقال إلى خيتافي الإسباني، من أجل إمكانية انضمامه إلى نادي آخر (كوبري).

وقال إبراهيم عادل عبر قناة "أون تايم سبورتس": "خلال مفاوضات خيتافي مع بيراميدز منت واخد اجازة، وسافرت تأهبا لنجاح المفاوضات لأن الوقت كان ضيق جدا".

وأضاف: "احترافي في خيتافي مكنش هيبقى (كوبري)، أنا لو عايز العب في مصر لنادي غير بيراميدز من بدري كنت عملت كدا، وهما فتحولي الباب كذا مرة".

وأتم لاعب بيراميدز: "ممكن تبقى بتاخد دوري وكأس ودوري أبطال أفريقيا، لكن أنا عايز ابقى لاعب مختلف زي محمد صلاح وعمر مرموش، وفي نفس الوقت الجماهير كلها معاك وتساندك".

يُذكر أن إبراهيم عادل انتقل إلى نادي بيراميدز في موسم 2017/18 قادما من المريخ البورسعيدي، في صفقة بلغت قيمتها 55 ألف يورو.

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إبراهيم عادل بيراميدز خيتافي الدوري الإسباني
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