"كنت هلعب ضد برشلونة".. لأول مرة إبراهيم عادل يروي كواليس فشل صفقة خيتافي ومساعدة النني

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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي بيراميدز، إبراهيم عادل، لأول مرة عن فشل انتقاله إلى خيتافي الإسباني، وكواليس مكاملة صلاح والنني.

وقال إبراهيم عادل عر قناة "أون تايم سبورتس": "موقف فشل المفاوضات مع نادي خيتافي كان صعب جدا، تحديدا أنها كانت أول فرصة ليها وانا في سن صغير".

وأضاف: "بعد 10 أيام كنت هلعب ماتش ضد برشلونة، وبحترم جدا نادي بيراميدز وقراره بأن الوقت مش مناسب اني احترف النهاردة".

وواصل: "في مجال كرة القدم لازم نضحي بحاجات كتير جدا عشان توصل للي انت عايزه".

واختتم: "صلاح كلمني، ومحمد النني كان دايما معايا في مفاوضات خيتافي، وكلم ممدوح عيد عشان الموافقة على العرض، لكن قالولي الوقت مش مناسب عشان تحترف".

"كان بعد 10 أيام كنت هلعب ماتش ضد برشلونة" 💥🔥 إبراهيم عادل يحكي لأول مرة عن فشل مفاوضات احترافه في نادي أوروبي 👌 وكواليس مكالمة صلاح والنني له #كابيتانو_مصر pic.twitter.com/8qLsE7rWKv — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 12, 2024

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