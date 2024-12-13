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بطل الأبطال أمام نصف العالم.. منافسة شرسة بين زيزو والشحات على زعامة القارة

08:15 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    حسين الشحات
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    حسين الشحات ولاعبي الأهلي
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (5)
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    حسين الشحات
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
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كتب- محمد خيري:

اقترب موعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، صاحب جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

وتستضيف مدينة "مراكش" المغربية حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 15 ديسمبر المقبل.

ويتنافس الثنائي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع حسين الشحات لاعب فريق الأهلي بقوة على الفوز بالجائزة، ومعهم الجنوب أفريقي، رونين ويليامز.

زيزو بطل الأبطال

ويدخل زيزو المنافسة على أفضل لاعب في أفريقيا، بعدما توج مع نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، فضلا عن التتويج مؤخرا ببطولة السوبر الأفريقي، وأصبح فريقه الزمالك بطل أبطال أفريقيا.

ولعب زيزو مع الزمالك في الموسم الماضي 28 مباراة، في جميع البطولات، ونجح في إحراز 8 أهداف وصنع مثلهما.

حسين الشحات بطل نصف العالم

وفي المقابل، نجح حسن الشحات في التتويج بالبطولة الأكبر داخل القارة رفقة النادي الأهلي الموسم الماضي، حيث حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، علاوة على التتويج مؤخرا مع الأحمر بلقب نصف العالم، بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، والفوز بكأس "المحيط الهادئ" عن قارات أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

لعب حسين الشحات مع الأهلي في الموسم الماضي 41 مباراة في مختلف البطولات، حيث سجل 8 أهداف وصنع 7 أهداف.

حسين الشحات أحمد سيد زيزو النادي الأهلي نادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في أفريقيا
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