يلعب المدير الفني دورًا يتجاوز الإعداد للمباريات ليصبح محفزًا وداعمًا نفسيًا ومصدر إلهام للاعبين، وفي مصر هناك العديد من الحالات التي ساهم فيها المدربون بشكل كبير في تغيير حياة لاعبين وترك بصمة دائمة في مسيرتهم الكروية.

ويأتي على رأسهم، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، الذي لعب دورًا هامًا في تسليط الضوء على مواهب شابة وإعطاء الفرصة للاعبين جدد للتألق على الساحة الدولية، على الرغم من فترة قيادته القصيرة بين عامي 2021 و2022.

أبرز اللاعبين اللذين اكتشفهم كيروش:

محمد عبد المنعم من فيوتشر إلى نيس الفرنسي

كان عبد المنعم لاعبًا مجهولًا في الدوري المصري وأعاره النادي الأهلي لصفوف مودرن سبورت، لكن كيروش منحه فرصة المشاركة الدولية الأساسية في كأس الأمم الإفريقية 2021، والأن هو أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف دفاع المنتخب وفي بداية انطلاقته الإحترافية بعد انتقاله لصفوف نيس الفرنسي.

عمر مرموش نجم منتخب مصر

قدم كيروش مرموش للجماهير المصرية في توقيت حاسم خلال تصفيات كأس العالم 2022، رغم قلة خبرته الدولية، تألق مرموش سريعًا وسجل هدفًا رائعًا أمام ليبيا، مما جعله أحد العناصر الهجومية المؤثرة في صفوف الفراعنة بجوار محمد صلاحو مصطفي محمد وتريزيجيه.

أحمد رفعت من المحلية إلى مشاركات دولية

استدعى كيروش أحمد رفعت من الدوري المحلي ومنحه فرصة المشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العرب، وأظهر رفعت إمكانيات كبيرة في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب.

عمر كمال عبدالواحد

أحد اكتشافات كارلوس كيروش، بعدما منحه الفرصة خلال قيادته لتدريب الفراعنة، وجعله مطمع لقطبي الكرة المصرية، والأن لاعبًا في صفوف النادي الأهلي.

إمام عاشور

رغم بدايته المتعثرة مع المنتخب، أصر كيروش على منح الفرصة للاعب الشاب، خاصة في المباراة الهامة أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا، ونجح عاشور في تقديم مستويات رائعة إحترف بعدها في صفوف ميتيلاند الدنماركي قبل أن يعود لصفوف الأهلي، وهو الأن أحد أبرز نجوم الكرة المصرية.