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"نسعى لتشريف اسم الفريق".. مروان عطية يعلق على مواجهة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي

12:58 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    مروان عطية
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    مروان عطية
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية من أمام الكعبة (1)
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    مروان عطية
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    مروان عطية من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    مروان عطية
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    مروان عطية من مران الأهلي
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    مروان عطية ويوسف أيمن من مران الأهلي
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    مروان عطية ومحمد حمدي من تدريبات منتخب مصر (1)
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    ديروي دوارتي مع مروان عطية من مباراة مصر والرأس الأخضر
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    مروان عطية من جلسة تيشرت الأهلي الجديد
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    مروان عطية وحسين الشححات
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كتب - يوسف محمد:

علق مروان عطية لاعب فريق النادي الأهلي، على مواجهة المارد الأحمر لفريق باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل، في مباراة كأس التحدي، ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، مشيراً إلى رغبة الفريق في حصد لقب البطولة".

وقال عطية، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "بطولة كأس التحدي مهمة للاعبين والجماهير، خاصة وأنها بطولة جديدة ولم يحصل الأهلي على لقبها من قبل ونسعى لتشريف اسم الأهلي في العالم".

وأضاف: "نتمنى إسعاد الجماهير يوم السبت أمام باتشوكا، الفوز على باتشوكا ثم مواجهة ريال مدريد بعد ذلك سيكون أمر رائع".

وتابع: "الأهلي اعتاد على التواجد في البطولات الكبرى بشكل مستمر ونسعى لتحقيق كل البطولات الممكنة، لكتابة تاريخ جديد مع النادي".

واختتم مروان تصريحاته: "حصلت على 12 بطولة مع النادي الأهلي في عامين فقط وأسعى إلى حصد المزيد من البطولات".

ويذكر أن الأهلي سيلاقي نظيره باتشوكا المكسيكي، يوم غد السبت، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتيننتال.

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