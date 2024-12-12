مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المنتخب المغربي

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب جالاتا سراي التركي، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، إلى وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليس هناك أي مفاوضات بين النادي الأهلي وحكيم زياش ولم يتم طرح اسم اللاعب من الأساس".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي لم يفكر في التعاقد مع زياش، في ظل ارتفاع راتبه بشكل كبير".

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات الممكنة، خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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