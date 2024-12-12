من بينهم أحمد رفعت ونجل أسطورة الأهلي.. حكاية 10 لاعبين ماتوا مبكرًا (صور)

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

بقدر ما تشهده الكرة المصرية من لحظات الفرح، إلا أن هناك جانب مظلم شهدته عبر تاريخها عن لاعبين واعدين توفوا في سن مبكرة، تاركين وراءهم ذكريات أليمة وحسرة على مواهب لم تُكمل مشوارها.

ونعرض في السطور التالية حكاية 10 لاعبين وافتهم المنية وفارقوا الملاعب في سن صغير.

علاء علي لاعب الزمالك

لاعب الزمالك السابق، كان مثالاً للاعب الموهوب والمحبوب بين الجماهير، توفى عام 2019 عن عمر يناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض.

محمد عبد الوهاب

نجم الأهلي ومنتخب مصر، وأثبت نفسه كأحد أبرز لاعبي جيله لكن في عام 2006، وخلال إحدى التدريبات، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته عن عمر 23 عامًا.

يوسف محيي

نجم الزمالك الصاعد صاحب الـ19 عامًا الذي كان معارا إلى الاتحاد السكندري وتوفي في حادث سيارة أليم في ديسمبر من عام 2014، إثر تعرضه بارتجاج فى المخ، ليفارق الحياة والملاعب مبكرًا.

محمد شوقي

لاعب نادى كفر الشيخ، توفي الشهر الماضي عن عمر 29 عامًا، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام القزازين وسقط في أرضية الملعب.

أحمد إكرامي حارس مرمى الأهلي والترسانة السابق

حارس مرمى الأهلي والترسانة السابق الذي وافته المنية عن عمر يناهز ال 25 عاما في عام 2006 بحادث سير. وهو نجل إكرامي أسطورة النادي الأهلي.

أحمد وحيد نجم إنبي ومنتخب مصر للشباب

نجم إنبي ومنتخب مصر للشباب الذي توفي في عام 2006 عبر تعرضه لحادث سيارة وكان من ألمع نجوم الفريق.

عمرو أبو الخير

لاعب الاتحاد السكندري في أواخر التسعينيات، الذي رحل فجأة عن الحياة نتيجة أزمة قلبية أثناء إحدى المباريات.

من الأحداث المأساوية التي شهدتها الكرة المصرية أيضًا وفاة اثنين من أساطير الكرة الإسماعيلية عبر حوادث سيارة أولهم كان محمد مرسى حسين الشهير بـ"رضا" أحد أشهر النجوم فى قلعة الدراويش وتوفى سنة 1965 وهو في سن مبكرة " 28 عاما.

وكذلك لحق به أسطورة أخرى وهو هداف الإسماعيلي التاريخي محمد حازم الذي توفي في حادث سيارة عام 1986 عن عمر ناهز 26 عامًا في هوج نجوميته مع الإسماعيلي والمنتخب.

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