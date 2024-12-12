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نجح شوقي غريب، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق زد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وفاز فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف لهدف، بعدما قص محمد حمدي ذكي شريط الأهداف لصالح المحلة في الدقيقة 11 ، ثم أضاف حميدو فيتاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 وأضاف عبده يحيى الهدف الثالث في الدقيقة 37.

وجاء هدف زد الوحيد عن طريق المهاجم شادي حسين من علامة الجزاء في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة حصد فريق غزل المحلة أول 3 نقاط في انطلاقته ببطولة كأس الرابطة ليحتل وصافة المجموعة خلف البنك الأهلي المتصدر، بينما تجمد رصيد زد عند 0 من النقاط.

وتعد مباراة غزل المحلة أمام زد، هي الأولي للمدرب شوقي غريب، الذي تولي القيادة الفنية للفريق الإثنين الماضي، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبدالملك الذي تقدم بإستقالته عقب خسارته الكبيرة من الزمالك في الدروي المصري برباعية.