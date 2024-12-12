"ليست أول مرة".. السكة الحديد يعترض على الأخطاء التحكيمية في بيان رسمي

كتبت - نهى خورشيد

أصدر نادي السكة الحديد بياناً بشأن الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة مباراة الفريق الكروي بالنادي أمام الداخلية، ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وجاء بيان السكة الحديد كالأتي..

تؤكد إدارة نادي السكة الحديد مودرن ثقتها الكاملة في كفاءة ونزاهة لجنة الحكام الرئيسية ودعمها الكامل له وأعضاء في خطة تطوير التحكيم المصري ومجلس اتحاد الكرة الجديد برئاسة المهندس هاني أبوريدة...

وعملا بهذا المبدأ لم يكن لتمر أحداث مباراة السكة الحديد مودرن والداخلية مرور الكرام دون رد فعل حقيقي...

وتأكيدا وعملا بمبدأ دعم التحكيم المصري نعرض ما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية جسيمة للحكم الدولي محمد معروف صنعت الفارق في نتيجة المباراة.

أولاً.. لم يحتسب الحكم ركلتي جزاء صحيحة ۱۰۰٪ لصالح السكة الحديد مودرن لا يختلف عليها أحد.

ثانياً.. احتسب هدف لنادي الداخلية شهد ذهول الجميع داخل الملعب حيث أن الكرة لن تتخطى خط المرمى ليحسبها هدف.

ثالثاً.. توقفت المباراة أكثر من مرة ولم يتم احتساب الوقت بدل من ضائع أثر هذا التوقف التي حدث خلاله العديد من التبديلات والإصابات.

طفح الكيل من هذه القرارات التي أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري خاصة وأنها ليس المباراة الأولى التي حدث بها أخطاء على فريقنا.

ولم يكن مخالفة القانون الواضحة في كافة الحالات السابقة ليمر مرور الكرام ونهيب لجنة الحكام ضرورة اتخاذ التدابير التي تصحح مسار التحكيم المصري في الفترة المقبلة وحفظ كافة الحقوق في احتجاج إدارة نادي السكة الحديد مودرن.

والجدير بالذكر أن السكة الحديد تلقى هزيمة من نظيره الداخلية بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين.



