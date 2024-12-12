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مدرب سابق في الدوري السعودي مرشح لتدريب الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل

09:17 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    باولو سيرجو المدرب البرتغالي
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    البرتغالي باولو سير جو
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    باولو سيرجو
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    المدرب البرتغالي باولو سيرجيو
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن المدير الفني الأقرب لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "البرتغالي باولو سيراجي المدير الفني السابق للتعاون السعودي، الأقرب لخلافة جوميز في الزمالك".

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، أعلن رحيله عن نادي الزمالك، قبل أن يتم إعلان توليه القيادة الفنية للفتح السعودي اليوم الخميس.

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