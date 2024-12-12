مدرب سابق في الدوري السعودي مرشح لتدريب الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل

حكم دولي سابق يعلق على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء الفقرة التحكيمية

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن المدير الفني الأقرب لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "البرتغالي باولو سيراجي المدير الفني السابق للتعاون السعودي، الأقرب لخلافة جوميز في الزمالك".

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، أعلن رحيله عن نادي الزمالك، قبل أن يتم إعلان توليه القيادة الفنية للفتح السعودي اليوم الخميس.

أقرأ أيضاً:

"يا مدرسة".. الفتح السعودي يعلن التعاقد بشكل رسمي مع جوزيه جوميز (فيديو)

5 صور وفيديو من زيارة وائل جمعة لمران الأهلي في الدوحة