حكم دولي سابق يعلق على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء الفقرة التحكيمية في الاستديوهات

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كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد وعضو لجنة الحكام السابق، على قرارات المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء الفقرة التحكيمية في الاستديوهات التحليلية.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "من وجهة نظري كان لا بد من عدم إلغاء الفقرة التحكيمية في الاستديوهات التحليلية، خاصة وأنها تعد بمثابة فقرة تعليمية للحكام يمكنهم الاستفادة منها".

وأضاف: "من الممكن استمرار هذه الفقرة في التحكيمية في الاستوديوهات مع وضع بعض الضوابط في الاستديوهات".

وتابع: "إلغاء الفقرة التحكيمية يجعل الحكام يخطئون بشكل كبير، دون وجود تعقيب على أخطائهم ويكتفي المحللون في هذه الحالة فقط، بالمشاهدة أمام الشاشات وهذا أمر غير صحيح".

وواصل: "كان من الممكن وضع ضوابط لمن يظهر على الشاشات لتحليل أداء الحكام، أهمها أن يكون صاحب تاريخ تحكيمي كبير ومميز والأمر يتم، الفقرة التحكيمية متواجدة في الاستوديوهات المختلفة في العالم والفيفا يقدم فقرة تحكيمية في البطولات الكبرى".

وأكمل: "الأفضل ضبط الأداء الإعلامي وليس إلغاء الفقرة التحكيمية، وتحميلها الكثير من المشكلات التي تشهدها الساحة الإعلامية في الفترة الماضية".

واختتم توفيق تصريحاته: "كان لا بد من عقد جلسة مع الحكام السابقين، مع المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم هذا الأمر، مثلما تم عقد جلسات واجتماعات مع الصحفيين والإعلاميين".

وكان المجلس الأعلى للإعلام، أعلن اليوم الأربعاء، إلغاء الفقرة التحكيمية في الاستديوهات التحليلية، مع جعل الموعد النهائي للبرامج الرياضية في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

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