معد الزمالك الراحل يزرق بمولود جديد.. وزيزو وزوجته يوجهان رسالة خاصة

"هروب ولا خيانة؟".. الطيب يدافع عن جوميز ويوجه رسالة قوية لجماهير

بعد رحيل جوميز.. تفاصيل تواجد حسين لبيب في مران الزمالك

كتبت - نهى خورشيد

رزق اليوم الخميس، محمد مدحت المعد المعدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفأجاة.

ونشر زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":رزقك اخي الغالي و صديق العمر رحمه الله عليه بمولود ندعي الله ان يرزقه نفس صفات و أخلاق والده الذي احبه الناس جميعا واجتمعوا على اخلاقه و قلبه الطيب ( يحيي محمد مدحت)".

كما وجه رسالة لزوجة محمد مدحت:" حمد لله على سلامتك ربنا يباركلك فيه ويجعله سند ليكي فالدنيا".

ونشرت هدي زوجة أحمد سيد زيزو صورة لنجل مدحت، بتعليق:"اللهم بارك احلى يحيى وصل بالسلامة ربنا يحفظك حبيبي ويجعلك نبتاً صالحاً ويباركلك فيه يا لولو يارب وتشوفيه احسن الناس".