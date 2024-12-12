رسالة وداع من ناصر ماهر إلى جوميز بعد رحيله

كتبت - نهى خورشيد:

حرص ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توديع جوزيه جوميز بعد رحيله عن تدريب الفارس الأبيض.

ونشر ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"انت فعلاً تستاهل كلمة مدرب كبير حقيقي بتعلم كل يوم حاجه شخصيه عظيمه، انسان رائع، نظام التزام.. فكر.. احترام".

وأضاف:"حزين بجد علي رحيلك ولكن من كل قلبي اتمنى لك كل التوفيق، شكرا لك.. السيد جوميز".

وفي سياق متصل، خاض الفريق الكروي بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس، تحت إشراف أحمد مجدي القائم بالأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد.