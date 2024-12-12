مدرب كهربا السابق.. هل يتولى لويس سييرا تدريب الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، مع التشيلي خوسيه لويس سييرا، لتولي تدريب الأبيض، خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتعالي جوزيه جوميز.

وأخطر جوزيه جوميز، مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالرحيل بشكل رسمي، وعدم استكمال مهمته مع الأبيض، بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن أحد الوكلاء عرض اسم لويس سييرا، لتدريب الفريق في ظل التاريخ الكبير الذي يملكه.

وأضاف المصدر، أن الأمور لم ترتقي للجدية، والتفاوض مع المدرب، خاصة وأن الأولوية في الوقت الحالي للأسماء التي تعرف الكرة المصرية جيدا، علاوة على الراتب الكبير الذي يتقاضاه المدير الفني التشيلي.

جدير بالذكر، أن لويس سييرا، تولى تدريب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي الحالي، حين كان مدربا لفريق اتحاد جدة السعودي وتوج معهم بكأس الملعب.

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