لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سلافيا براج

- -
22:00

أندرلخت

الدوري الأوروبي

سان جيلواز

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
19:45

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"حلال لينا وحرام ليهم".. أحمد الطيب يوجه رسالة غامضة بعد رحيل جوميز

03:06 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جوميز
  • عرض 6 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 6 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 6 صورة
    جوميز وأحمد مجدي من تدريبات الزمالك اليوم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة غامضة، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، من تدريب الزمالك بشكل مفاجئ.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ""فعلاً مجتمعنا أمره غريب نزعل من مدرب ساب فريقنا وانتقل لنادي آخر وبنقول عليه خاين".

وأضاف: "ونبحث عن مدرب ليترك فريقه ويأتي ليدرّب فريقنا ونعتبره حلال وأمر طبيعي .. غلط في غلط".

جدير بالذكر، أن جوميز أخطر مجلس إدارة مادي الزمالك، بالرحيل عن صفوف الأبيض، بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية، ولن يستمر مع الأبيض.

ومن جانبه قام مجلس إدارة الزمالك، بإسناد مهمة مباراة المصري المقبلة، للمدرب أحمد مجدي بشكل مؤقت، مع تصعيد حازم إمام الغير وعماد المندوه من قطاع الناشئين، في ظل التفاوض مع مدير فني أجنبي.

اقرأ أيضا:

"هي دي الحقيقة".. ميدو يكشف لأول مرة التفاصيل الكاملة لرحيل جوميز

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

جوميز الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي
الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات