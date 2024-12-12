"حلال لينا وحرام ليهم".. أحمد الطيب يوجه رسالة غامضة بعد رحيل جوميز

"هروب ولا خيانة؟".. الطيب يدافع عن جوميز ويوجه رسالة قوية لجماهير

كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة غامضة، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، من تدريب الزمالك بشكل مفاجئ.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ""فعلاً مجتمعنا أمره غريب نزعل من مدرب ساب فريقنا وانتقل لنادي آخر وبنقول عليه خاين".

وأضاف: "ونبحث عن مدرب ليترك فريقه ويأتي ليدرّب فريقنا ونعتبره حلال وأمر طبيعي .. غلط في غلط".

جدير بالذكر، أن جوميز أخطر مجلس إدارة مادي الزمالك، بالرحيل عن صفوف الأبيض، بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية، ولن يستمر مع الأبيض.

ومن جانبه قام مجلس إدارة الزمالك، بإسناد مهمة مباراة المصري المقبلة، للمدرب أحمد مجدي بشكل مؤقت، مع تصعيد حازم إمام الغير وعماد المندوه من قطاع الناشئين، في ظل التفاوض مع مدير فني أجنبي.

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