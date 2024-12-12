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رضا عبدالعال يناشد مجلس الزمالك: "أسمعوا كلام عبدالله السعيد وهاتوا المدرب ده"

02:01 م الخميس 12 ديسمبر 2024

رضا عبدالعال

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كتب- محمد خيري:

تحدث رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، على المدربين المرشحين لتولي تدريب الزمالك عقب رحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات عبر قناة "ten": "فيه مدربين مصريين يستحقوا تولي تدريب الزمالك حاليا، أولهم طارق مصطفى، اللي بيقدم مستوى مميز جدا مع البنك الأهلي وخالد جلال ومؤمن سليمان".

وأضاف: "المدربين الأجانب اللي بنسمع عن ترشحاتهم، الأرجنتيني كوبر وكارتيرون وغيرهم لن يصلحوا للزمالك حاليا خلاص مبقاش ليهم دور ووقتهم انتهى".

أكمل: "أناشد مجلس إدارة نادي الزمالك، أنهم يسمعوا كلام عبدالله السعيد ويتعاقدوا مع اليوناني تاكيس جونياس، المدرب السابق لبيراميدز لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "جونياس هينقل الزمالك في حتة تاني، وهيرجعوا مرة أخرى لمنصات التتويج ومافيش فريق هيقف قدامه، وعبدالله السعيد عارفه كويس لأنه تدرب معه في بيراميدز".

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