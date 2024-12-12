بعد رحيل جوميز.. تفاصيل تواجد حسين لبيب في مران الزمالك

"هروب ولا خيانة؟".. الطيب يدافع عن جوميز ويوجه رسالة قوية لجماهير

كتب- محمد خيري:

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ، على التواجد في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني الجديد، قبل مباراة المصري المرتقبة في ظل أهمية المباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد رحيل جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، رحل بشكل رسمي عن الأبيض، وأخطر مجلس الإدارة بعدم استكمال المهمة، بعدما تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية بمبلغ مالي كبير.

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