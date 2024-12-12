"هروب ولا خيانة؟".. الطيب يدافع عن جوميز ويوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

ابن الأسطورة.. 4 سعداء في الزمالك من رحيل جوميز

بعد رحيل جوميز.. تفاصيل تواجد حسين لبيب في مران الزمالك

كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي، أحمد الطيب رسالة قوية لجماهير الزمالك، بشأن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، عن القلعة البيضاء بشكل مفاجئ.

"لا هو هروب ولا هى خيانة هو حقي و حقّك .. انت كنادي عملت عقد وبشروط تحسباً لإمكانية استغنائك عنه أو استغناؤه عنك، كلتا الحالتين وارد و متوقّع حدوثهما و قد كان".

"كنت ممكن انت كنادي إلّلي تمشّيه وبالتالي عادي جداً وهو كمدرب يتركك و يرحل هو لم يصدمك بل أنت من وضعت شروط وتفاصيل التعاقد ومن ثمّ هو آثر الرحيل انت كنادي".

"وكذلك جماهيرك المحبّة الوفيّة العاشقة الداعمة والمساندة عليكم أن تتقبلوا قرار المدرب بالرحيل وتتمنوا له التوفيق".

"الزمالك سيبقى هو الزمالك بسحره و فنّه وكرته الممتعة والاستثنائية وبجمهوره المحب العاشق للحق والعدل و كرة القدم الممتعة التي يقدمها زمالكهم على مرّ التاريخ مش كده ولاّ إيه".

"بالمناسبة كارتيرون ترك نادى أم صلال فى قطر من أسبوعين ورحل إلى إيران بعقد أفضل ودفع الشرط الجزائي هو ده الواقع بعيداً عن التربّص ونظريّة المؤامرة".

"الفكرة ان الزمالك عظيم بلاعبيه ومدربيه بفضل إدارته والأهم جماهيره، لذلك الطلب على لاعبيه ومدربيه يتناسب مع نجاحاتهم وعظمتهم بدون ماكياااچ".

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