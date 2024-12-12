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"هروب ولا خيانة؟".. الطيب يدافع عن جوميز ويوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

12:28 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    جوزيه جوميز
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    جوميز
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    جوميز وأحمد سليمان
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    جوميز
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
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كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي، أحمد الطيب رسالة قوية لجماهير الزمالك، بشأن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، عن القلعة البيضاء بشكل مفاجئ.

"لا هو هروب ولا هى خيانة هو حقي و حقّك .. انت كنادي عملت عقد وبشروط تحسباً لإمكانية استغنائك عنه أو استغناؤه عنك، كلتا الحالتين وارد و متوقّع حدوثهما و قد كان".

"كنت ممكن انت كنادي إلّلي تمشّيه وبالتالي عادي جداً وهو كمدرب يتركك و يرحل هو لم يصدمك بل أنت من وضعت شروط وتفاصيل التعاقد ومن ثمّ هو آثر الرحيل انت كنادي".

"وكذلك جماهيرك المحبّة الوفيّة العاشقة الداعمة والمساندة عليكم أن تتقبلوا قرار المدرب بالرحيل وتتمنوا له التوفيق".

"الزمالك سيبقى هو الزمالك بسحره و فنّه وكرته الممتعة والاستثنائية وبجمهوره المحب العاشق للحق والعدل و كرة القدم الممتعة التي يقدمها زمالكهم على مرّ التاريخ مش كده ولاّ إيه".

"بالمناسبة كارتيرون ترك نادى أم صلال فى قطر من أسبوعين ورحل إلى إيران بعقد أفضل ودفع الشرط الجزائي هو ده الواقع بعيداً عن التربّص ونظريّة المؤامرة".

"الفكرة ان الزمالك عظيم بلاعبيه ومدربيه بفضل إدارته والأهم جماهيره، لذلك الطلب على لاعبيه ومدربيه يتناسب مع نجاحاتهم وعظمتهم بدون ماكياااچ".

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جوميز أخبار الزمالك نادي الزمالك الطيب أحمد الطيب
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