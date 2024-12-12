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"اشترى مياه من ماله الخاص وأحذر النادي السعودي".. محمد شبانة ينتقد جوزيه جوميز

12:27 م الخميس 12 ديسمبر 2024

جوزيه جوميز

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كتبت-هند عواد:

انتقد الإعلامي محمد شبانة، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، بعد قراره بالرحيل عن تدريب الأبيض، وتولى تدريب فريق الفتح السعودي.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس": "إدارةالزمالك، لم تلبي جميع طلبات جوزيه جوميز، ومنحته مبرر للرحيل عن الفريق، جوميز اشترى مياه من "فلوسه" ماله الخاص في إحدى المباريات، ولا أعرف كيف حدث ذلك، والإدارة كانت تعلم أنه سيرحل منذ أسبوعين ولم تفعل شيء".

وأضاف:" جوميز عندليب المدربين، تحدث عن النادي بعاطفة، وكان يريد الضحك على جماهير الزمالك، وعندما تلقى عرضا مغريا من الفتح السعودي متذيل الدوري السعودي رحل، وأقول للفريق السعودي إن جوميز كان "مستورا" بلاعبي الزمالك".

وأتم تصريحاته: "أحذر إدارة الفتح السعودي من التعاقد مع إيجاريا، الذي أراد ضمه في الزمالك في وقت سابق، والمدرب يفتقد للأمانة".

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