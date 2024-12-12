الأهلي يعلن إصابة لاعبه قبل يومين من مباراة باتشوكا

كتبت-هند عواد:

أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة محمد عبدالله لاعب الفريق في العضلة الأمامية، وذلك قبل يومين من مباراة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل 14 ديسمبر، على ستاد ٩٧٤ في قطر، ضمن منافسات كأس القارات.

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي، عقب الفوز على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، فيما تأهل باتشوكا بعد الفوز على بوتافوجو أمس في ديربي الأمريكيتين.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا، ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على استاد لوسيل، يوم 18 ديسمبر الحالي.

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