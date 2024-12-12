لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ليون

- -
22:00

آ. فرانكفورت

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
19:45

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن إصابة لاعبه قبل يومين من مباراة باتشوكا

12:16 م الخميس 12 ديسمبر 2024

لاعبي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة محمد عبدالله لاعب الفريق في العضلة الأمامية، وذلك قبل يومين من مباراة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل 14 ديسمبر، على ستاد ٩٧٤ في قطر، ضمن منافسات كأس القارات.

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي، عقب الفوز على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، فيما تأهل باتشوكا بعد الفوز على بوتافوجو أمس في ديربي الأمريكيتين.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا، ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على استاد لوسيل، يوم 18 ديسمبر الحالي.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

لاعبي الاهلي الأهلي إصابة محمد عبدالله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اشترى مياه من ماله الخاص وأحذر النادي السعودي".. محمد شبانة ينتقد جوزيه جوميز

إعلان

إعلان

الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات