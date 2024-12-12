كتب- محمد خيري:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي السابق، تعرض محمود الخطيب، لنفس موقف رحيل المدربين المفاجئ، الذي تعرض له حسين لبيب رئيس الزمالك من البرتغالي جوزيه جوميز الذي أخطر الأبيض بالرحيل المفاجئ.

قال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "على ذكر موقف المدربين الذين يرحلون في وقت صعب، في موسم 2020 موسم القاضية ممكن، وكان يمكن للسويسري رينيه فايلر الرحيل يوم 1 أكتوبر، لذا كان هناك اجتماع يوم 25 أو 27 سبتمبر لمجلس الإدارة".

وأوضح: "فايلر كان لديه رغبة في الرحيل، ونحن كان لدينا يوم 17 أكتوبر مباراة مع الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويليها بأسبوع مباراة الإياب والأمور من الناحية الفنية كانت تتجه لعدم الاستقرار، ونحن سنواجه الوداد ثم المباراة النهائية".

أكمل: "وقتها انعقد واحدًا من أقوى الاجتماعات، حدثت مواجهة قوية جدًا تواجد فيها محمود الخطيب وأنا ولجنة التخطيط مع فايلر وكان يريد السفر ويأخذ القرار هناك، كانت مواجهة قوية جدًا من جانب الخطيب في إنهاء عمل بما لا يضر النادي وتحقق الاستفادة في الوقت نفسه".

وأضاف: "رغبة فايلر كانت زيارة أسرته، ومشاورة زوجته في قراره، لكن التوقيت لم يكن مناسبًا ومحمود الخطيب قاله، أنت ستذهب إلى سويسرا ثم تتحدث مع أسرتك ثم تتخذان القرار، وأنا لدي مباراة نصف نهائي بعد 18 يومًا، تخص 70 أو 80 مليون مصري وأنا أولهم".

وتابع: "الخطيب قال له، انتظر 4 أو 5 أيام لحين اتخاذ قرارك، ويمكن أن تأتي زوجتك اليوم وتأخذ القرار اليوم، لكن إذا صعدت للطائرة سأعتبرك أنك لست معنا".

وأتم تصريحات: "المواجهة الصريحة القوية، واحدة من أقوى المواجهات في إنهاء عمل وبداية لعدم تأثير في مرحلة مهمة جدًا، الاجتماع كان قصيرًا للغاية ومركز، ولكن العبارات كانت قوية جدًا، ولكن قد تكون ظروف رحيل فايلر مختلفة عن نظيرتها برحيل جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك".

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