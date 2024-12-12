"هي دي الحقيقة".. ميدو يكشف لأول مرة التفاصيل الكاملة لرحيل جوميز

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، سبب رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، عن تدريب القلعة البيضاء، والرحيل لتولي أحد الفرق السعودية.

وقال ميدو خلال فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "جوميز رحل بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، بجانب مستحقات اللاعبين المتأخرة، واستشعر أن الفترة المقبلة ستكون (نزيفًا وخسارة) بسبب العمل الذي قدمه في الفترة الأخيرة، وهذه هي الحقيقة".

وأكمل: "رأيي الشخصي أن مجلس إدارة الزمالك لم يتعامل مع أولويات الصرف (لابد أن يكون كل جنيه يتم صرفه بحساب)، ويجب التعلم من الدرس، وعلينا أن نساند الزمالك للخروج من هذه الأزمة".

وأتم تصريحاته: "أتمنى أن تكون البداية من مباراة المصري في الكونفدرالية، وسأكون أول شخص يتواجد في المدرجات".

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