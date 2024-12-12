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"هي دي الحقيقة".. ميدو يكشف لأول مرة التفاصيل الكاملة لرحيل جوميز

11:01 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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    جوميز وأحمد مجدي من تدريبات الزمالك اليوم
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوميز وأحمد سليمان
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوميز
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    جوميز وأحمد سليمان
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، سبب رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، عن تدريب القلعة البيضاء، والرحيل لتولي أحد الفرق السعودية.

وقال ميدو خلال فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "جوميز رحل بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، بجانب مستحقات اللاعبين المتأخرة، واستشعر أن الفترة المقبلة ستكون (نزيفًا وخسارة) بسبب العمل الذي قدمه في الفترة الأخيرة، وهذه هي الحقيقة".

وأكمل: "رأيي الشخصي أن مجلس إدارة الزمالك لم يتعامل مع أولويات الصرف (لابد أن يكون كل جنيه يتم صرفه بحساب)، ويجب التعلم من الدرس، وعلينا أن نساند الزمالك للخروج من هذه الأزمة".

وأتم تصريحاته: "أتمنى أن تكون البداية من مباراة المصري في الكونفدرالية، وسأكون أول شخص يتواجد في المدرجات".

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