ابن الأسطورة.. 4 سعداء في الزمالك من رحيل جوميز

كتب- محمد خيري:

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، الرحيل بشكل رسمي عن النادي الأبيض في الفترة المقبلة، نظرا لتلقي عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية.

ويعد رحيل جوميز من نادي الزمالك في التوقيت الحالي، أزمة بسبب الارتباط بالمشاركة في البطولات المختلفة

وفي نفس الوقت، هناك عدد من اللاعبين سعداء من قرار رحيل المدير الفني البرتغالي، خاصة الذين لا يشاركون في المباريات، وخرجوا من حساباته، وعلى رأيهم سيف جعفر، نجل أسطورة الزمالك فاروق جعفر.

وينشر موقع مصراوي، أكثر أربع لاعبين سعداء من قرار رحيل جوميز داخل نادي الزمالك وهم:

سيف فاروق جعفر:

أخرج جوزيه جوميز مدرب الزمالك، سيف جعفر، من حساباته في الفترة الماضية، وطالب برحيله عن الأبيض لعدم اقتناعه بمستواه، منذ عودته من نادي بيراميدز الموسم الماضي.

واستبعد جوميز سيف جعفر، من تدريبات الزمالك الجماعية، وقرر خوضه تدريبات فردية لحين رحيله عن الفريق، عادت الفرصة مرة أخرى للاعب للعودة مرة أخرى والحصول على الفرصة بعد رحيل جوميز.

محمد عاطف:

محمد عاطف تعاقد مع نادي الزمالك الموسم الماضي من نادي طنطا، ولم يحصل على الفرصة كاملة، حيث شارك في عدد قليل من المباريات كبديل تحت قيادة جوزيه جوميز.

وأخطر جوميز مجلس الزمالك مطلع الموسم الحالي، بضرورة خروج محمد عاطف للإعارة في أحد الفرق لحصوله على الفرصة نظرا لصعوبة مشاركته مع الأبيض هذا الموسم.

مهاب ياسر:

ويعد مهاب ياسر من اللاعبين الذين سيستفيد من رحيل جوميز، بعدما خرج من حساباته هو الآخر، وأوصى برحيله بشكل نهائي لعدم حاجته لجهوده، ولم يشارك هذا الموسم في أي مباراة، لذلك طلب الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد رفاعي:

أحمد رفاعي أحد اللاعبين الشباب داخل نادي الزمالك، الذي تم تصعيدهم في المواسم الماضية، كان أحد اللاعبين الذين خرجوا من تشكيل الزمالك في الفترة الماضية، بل قام جوزيه جوميز بوضعه على قائمة الانتظار مع بداية الموسم الحالي.

وجدد أحمد رفاعي عقده مع نادي الزمالك في الفترة الماضية رغم خروجه من حسابات المدرب البرتغالي، وكان مقرر خروجه على سبيل الإعارة ولكن ربما يتم تغيير الوضع بعد رحيل المدير الفني البرتغالي.