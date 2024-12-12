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جوميز ينهى حكاية إيجاريا مع الزمالك قبل بدايتها

07:17 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
  • عرض 24 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا مع ماني من مران ليفربول (2)
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا وصلاح من مباراة ليفربول (3)
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا وصلاح من مباراة ليفربول (1)
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا مع ماني من مران ليفربول (1)
  • عرض 24 صورة
    جوميز مع أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة بقميص ليفربول 1_1
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا مع كلوب (2)
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا مع سندرلاند
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا من تدريبات ليفربول (3)
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا من تدريبات ليفربول (2)
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة بقميص ليفربول 2_2
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة بقميص ليفربول_3
  • عرض 24 صورة
    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة بقميص منتخب إنجلترا_4
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    وصول أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة إلى القاهرة_6
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    أوفاي إيجاريا
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كتب- محمد خيري:

أصبح ملف تعاقد نادي الزمالك مع الإنجليزي، أوفي إيجاريا، لاعب ليفربول السابق، في حكم الفشل، بعد رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وطالب جوميز خلال الفترة الماضية، بضرورة تعاقد نادي الزمالك مع الإنجليزي إيجاريا، نظرا لحاجته لجهوده في تشكيل الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأعلن جوزيه جوميز الرحيل عن نادي الزمالك، بشكل رسمي، وأخطر مجلس الإدارة بموقفه نظرا لحصوله على عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية بمقابل مادي كبير.

جوميز ينهي حكاية إيجاريا في الزمالك

وأصبح موقف إيجاريا من الانضمام للزمالك، صعب للغاية، خاصة وأن المجلس لم يقتنع بضم اللاعب نظرا لبعده عن الملاعب في الفترة الماضية، ولكن جوميز هو من أصر على ضم اللاعب.

وكان نادي الزمالك، أتم الاتفاق مع اللاعب بالفعل، على الانضمام والوصل خلال أيام لتوقيع العقود، ولكن توقف كل شيء بعد رحيل المدير الفني البرتغالي.

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