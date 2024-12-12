جوميز ينهى حكاية إيجاريا مع الزمالك قبل بدايتها

كتب- محمد خيري:

أصبح ملف تعاقد نادي الزمالك مع الإنجليزي، أوفي إيجاريا، لاعب ليفربول السابق، في حكم الفشل، بعد رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وطالب جوميز خلال الفترة الماضية، بضرورة تعاقد نادي الزمالك مع الإنجليزي إيجاريا، نظرا لحاجته لجهوده في تشكيل الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأعلن جوزيه جوميز الرحيل عن نادي الزمالك، بشكل رسمي، وأخطر مجلس الإدارة بموقفه نظرا لحصوله على عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية بمقابل مادي كبير.

جوميز ينهي حكاية إيجاريا في الزمالك

وأصبح موقف إيجاريا من الانضمام للزمالك، صعب للغاية، خاصة وأن المجلس لم يقتنع بضم اللاعب نظرا لبعده عن الملاعب في الفترة الماضية، ولكن جوميز هو من أصر على ضم اللاعب.

وكان نادي الزمالك، أتم الاتفاق مع اللاعب بالفعل، على الانضمام والوصل خلال أيام لتوقيع العقود، ولكن توقف كل شيء بعد رحيل المدير الفني البرتغالي.