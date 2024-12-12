"كنت أخ وقائد".. ناصر منسي يودع جوميز برسالة مؤثرة

كتبت - نهى خورشيد

ودع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفارس الأبيض، بعد رحيله عن قيادة الفريق.

ونشر منسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع جوميز مع رسالة:"بجد مش عارف أبداً منين ولا أقول إيه في لحظة زي دي،، وجودك معانا كان أكثر من مجرد مدير فني كنت لينا أخ كبير وقائد ملهم .. اتعلمنا منك حاجات كتير جدا".

وأتم نجم الفارس الأبيض:"هنفضل فاكرينك بكل خير، أنا عن نفسي هفضل دايما ممتن ليك على دعمك وثقتك فيا".