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كأس الرابطة ودوري أوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

12:42 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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    كأس رابطة الأندية المصرية
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    كأس رابطة الأندية
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت ومنتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    عمر مرمووش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش مع فرانكفورت (1)
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    عمر مرموش مع فرانكفورت (2)
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    عمر مرموش مع فرانكفورت (3)
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كتب- نهى خورشيد:

تقام اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية والعربية أبرزها، استكمال لقاءات كأس الرابطة، بجانب مواجهات الدوري الأوروبي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

فاركو ضد طلائع الجيش.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

غزل المحلة ضد زد.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري

المنصورة ضد منتخب السويس.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بروكسي ضد الترسانة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

أبو قير للأسمدة ضد سبورتنج.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

كهرباء الإسماعيلية ضد القناة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

السكة الحديد ضد الداخلية.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

راية ضد المقاولون العرب.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

طنطا ضد بترول أسيوط.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

لافيينا ضد المصرية للاتصالات.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

أسوان ضد ديروط.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

وادي دجلة ضد بلدية المحلة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مالمو ضد جالاتا سراي.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

روما ضد سبورتنج براجا.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

سان جيلواز ضد نيس.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

فيكتوريا بلزن ضد مانشستر يونايتد.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

أياكس ضد لاتسيو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

جلاسكو رينجرز ضد توتنهام.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

ليون ضد آينتراخت فرانكفورت.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

إف سي أستانا ضد تشيلسي.. الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

فيورنتينا ضد لاسك لينز.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 8.

مواعيد مباريات اليوم الخميس مباريات كأس رابطة الأندية المصرية مباريات دوري القسم الثاني المصري مباريات الدوري الأوروبي جدول مباريات اليوم الخميس
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