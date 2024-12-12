لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية المحترفة

غزل المحلة

- -
20:00

زد

الدوري الأوروبي

سان جيلواز

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

سلافيا براج

- -
22:00

أندرلخت

جميع المباريات

إعلان

"بينهم مدرب الأهلي السابق".. مصدر يكشف المرشحين لخلافة جوميز في الزمالك

12:30 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الفرنسي باتريس كارتيرون
  • عرض 15 صورة
    باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    باتريس كارتيرون
  • عرض 15 صورة
    باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك
  • عرض 15 صورة
    بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي
  • عرض 15 صورة
    بيسيرو
  • عرض 15 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 15 صورة
    باتريس كارتيرون
  • عرض 15 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 15 صورة
    باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمال
  • عرض 15 صورة
    سييرا مدرب اتحاد جدة السابق
  • عرض 15 صورة
    لويس سييرا مدرب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    لويس سييرا
  • عرض 15 صورة
    سييرا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد خيري:

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق.

ورحل جوميز عن تدريب نادي الزمالك بشكل رسمي، دون الكشف عن الفريق الذي سيتولى قيادته، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تم عرض الكثير من الأسماء على مجلس إدارة الزمالك، من بينهم بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي وخوسيه لويس سييرا".

واختتم المصدر تصريحاته: "من الممكن عودة الفرنسي كارتيرون، لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة".

خلافة جوميز في الزمالك رحيل جوزيه جوميز حسين لبيب البحث عن مدير فني للزمالك مجلس إدارة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كأس الرابطة ودوري أوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة