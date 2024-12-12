"بينهم مدرب الأهلي السابق".. مصدر يكشف المرشحين لخلافة جوميز في الزمالك

آخرهم جوميز.. تفاصيل رحيل 4 مدربين من الزمالك إلى الدوري السعودي

كتب - محمد خيري:

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق.

ورحل جوميز عن تدريب نادي الزمالك بشكل رسمي، دون الكشف عن الفريق الذي سيتولى قيادته، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تم عرض الكثير من الأسماء على مجلس إدارة الزمالك، من بينهم بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي وخوسيه لويس سييرا".

واختتم المصدر تصريحاته: "من الممكن عودة الفرنسي كارتيرون، لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة".