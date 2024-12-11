مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع كوبر

انفراجة محتملة في مصير 4 نجوم بنادي الزمالك و سوء حظ لـ 3 آخرين

آخرهم جوميز.. تفاصيل رحيل 4 مدربين من الزمالك إلى الدوري السعودي

كتب - محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة وجود مفاوضات من قبل المسؤولين بالنادي للتعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تفاوض مع الأرجنتيني هيكتور كوبر لتولي تدريب الفريق ويتم التواصل مع المدرب عن طريق محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق".

وأضاف: "الزمالك تقدم بعرض لكوبر، لكن لم يتم الرد من قبل المدير الفني الأرجنتيني حتى الأن".

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك أعلن رحيله اليوم عن تدريب الفريق، دون الإعلان عن وجهته المقبلة.

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