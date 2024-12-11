"خماسية البنك وسقوط الإسماعيلي وسموحة".. نتائج مباريات اليوم من كأس الرابطة

كتبت - نهى خورشيد:

انتهت قبل قليل، مباريات اليوم الأربعاء من الجولة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية للموسم الجديد 2024-2025.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية نتائج اليوم من كأس الرابطة:

وشهدت المباراة الأولى، فوز حرس الحدود على الإسماعيلي في اللقاء الذي جمع بينهما على على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وجاءت أهداف الحرس عن طريق عبدالرحمن جودة وإبراهيم عبدالحكيم، وجاء هدف الدراويش الوحيد بأقدام مروان حمدي.

وفي اللقاء الثاني، خطف الجونة فوزاً من سموحة بهدف نظيف جاء بتوقيع سيف الدين علي، فيما سقط مودرن سبورت أيضاً في فخ الخسارة بهدف أمام بتروجيت.

واختتمت لقاءات اليوم، بخماسية البنك الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، وسجل الأهداف كلا من أسامة فيصل "هدفين"، ياو أنور "هدفين"؛ محمد هلال.